Oriana Marzoli, rischia la squalifica? La frase che non è passata inosservata sul web

Nelle scorse ore è divenuto virale sul web un video che potrebbe far rischiare la squalifica a Oriana Marzoli, attuale concorrente del GF Vip. Molti utenti dei social, infatti, hanno iniziato a chiedere al programma di prendere provvedimenti.

RISCHIO SQUALIFICA? – Nel video, che ha fatto finire la Marzoli al centro delle polemiche, si vede Oriana parlare con Daniele Dal Moro. Durante una chiacchierata in giardino, i due vipponi hanno iniziato a parlare di Davide Donadei. A un certo punto, la donna ha affermato: “È il classico che a scuola…”. I telespettatori non sono più riusciti a udire nulla, dato che i due si sono nascosti sotto le coperte nel tentativo di non far ascoltare nulla.

Sebbene non si sia riuscito a udire tutto il discorso della venezuelana, c’è chi ha ipotizzato che la gieffina abbia definito l’ex tronista di Uomini e Donne un bullo. A far pensare ciò è stata la replica di Daniele: “Tu, ma cosa vuoi fare tu. Se avessi trovato me a scuola saresti stata spacciata. Avresti cambiato classe, scuola”. Successivamente Oriana ha mormorato “coatto“, aggiungendo poi: “uno sfigato“. Non si capisce, però, se la donna si stesse riferendo a Davide o a Dal Moro.

Dato che non si sente effettivamente cosa dice la gieffina, c’è chi dubita della teoria che nelle ultime ore ha iniziato a girare sul web. Nonostante tutto, però, in molti hanno iniziato a chiedere provvedimenti nei confronti della concorrente del GF Vip. Addirittura alcuni utenti hanno paragonato questo episodio a quanto avvenuto con Ginevra Lamborghini nel caso Bellavia.

Attualmente il popolo dei social è diviso in due. Se c’è chi chiede che Oriana Marzoli venga squalificata, c’è una parte che prende le difese della gieffina. Durante la settimana la donna è stata presa di mira dagli altri concorrenti, vittima di vari scherzi di cattivo gusto.