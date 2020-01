Ospina alla prima da titolare con Gattuso, Inzaghi ritrova Luis Alberto: le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro l’Inter, domani un’altra dura sfida aspetta il Napoli di Gattuso. Andrà infatti di scena all’Olimpico Lazio-Napoli. I biancocelesti stanno forse attraversando il loro momento migliore da quando Simone Inzaghi è alla loro guida, mentre il Napoli non se la passa benissimo per tanti motivi.

COME ARRIVA LA LAZIO – Manca solo Parolo, out per squalifica, e persiste ancora il dubbio Correa, il quale ha accusato qualche fastidio dopo la trasferta di Brescia, e non lo ha ancora smaltito del tutto.

Davanti quindi spazio alla coppia Caicedo-Immobile. Rientra dalla squalifica “il mago” Luis Alberto. Per il resto solita formazione, con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva centrali di centrocampo insieme appunto a Luis Alberto, e con Lulic e Lazzari sulle fasce. Confermato il trio difensivo davanti al portiere Strakosha, quello composta da Luiz Felipe Acerbi Radu.

3-5-2: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi Radu; Lazzari Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo Immobile;

COME ARRIVA IL NAPOLI – Lunghissima lista di assenti per Gattuso: Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Ghoulam, Malcuit ai quali si è aggiunto anche Meret, non convocato. Infatti, Ospina farà il suo debutto tra i pali col nuovo mister. In difesa, potrebbe giocare Luperto al fianco di Manolas, anche se non è da escludere che Ringhio riproponga Di Lorenzo in quel ruolo di fianco al greco. In questo caso, sulle fasce agiranno di nuovo Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. Il trio di centrocampo dovrebbe essere confermato, ovvero Allan Fabian Ruiz Zielinski, con il solo Elmas che potrebbe insidiare uno tra Fabian e Zielinski. Ipotesi difficile al momento. Al centro dell’attacco confermato Milik, con ai lati Lorenzo Insigne e uno tra Callejon e Lozano, con lo spagnolo attualmente in netto vantaggio sul messicano.

4-3-3: Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne;