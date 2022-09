Ounas si avvicina al Lille

Operazione in dirittura d’arrivo per il Napoli, con Adam Ounas che sarà un giocatore del Lille a titolo definitivo

Adam Ounas e vicinissimo, dopo anni passati in prestito, al passare a titolo definitivo in un’altra società. L’algerino giocherà per il Lille che sembra essere vicinissimo ad acquistarlo dal Napoli.

Le due società avrebbero trovato l’accordo sulla base di 5 milioni di euro più una clausola sulla futura rivendita in favore del club partenopeo. Il giocatore si è visto vicinissimo anche all’Italia.

Rifiutata la pista italiana

Il giocatore si è visto cercato dalla Sampdoria, primariamente, con anche Monza e Torino che avrebbero cercato di prelevarlo in prestito dal Napoli. I partenopei, complice anche una scadenza nel 2023, avrebbero però spinto per evitare di dover rinnovare il contratto e mandarlo in prestito.

Un ulteriore prestito sarebbe risultata come una sconfitta per Aurelio De Laurentiis, con il giocatore che ormai non rientra da tempo nei piani del club partenopeo. Ounas era arrivato a Napoli dal Bordeaux per 12 milioni di euro e con tante aspettative, mai rispettate. Il giocatore è passato per vari prestiti, tra cui al Nizza, poi al Cagliari, successivamente al Crotone. Tutti trasferimenti risultati, però, poi fallimentari. Il rilancio non è mai avvenuto e ora il giocatore cercherà fortuna nuovamente in Francia dove ha fatto meglio. Il Napoli incassa, dunque, 5 milioni di euro che a bilancio sono aria fresca per le casse partenopee. Infatti, il calciatore algerino non crea minusvalenza e, anzi, risulta come un’operazione vincente per gli azzurri che potranno contare su una vendita in più.