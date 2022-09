Uomini e Donne, la confessione hot della compagnia di Fabio Colloricchio: “Non fate come me”

Ad un mese dal parto, Violeta Mangrigan, compagna dell’ex volto di Uomini e Donne Fabio Colloricchio, è tornata a rispondere alle curiosità dei fan. Tra le tante domande ricevute, non sono mancate quelle relative ai rapporti intimi dopo il parto. Davanti a queste domande, l’influencer non si è di certo tirata indietro.

“Non fate come me” – Noto per la sua partecipazione a UeD, Fabio ha poi deciso di prendere parte ad un noto reality spagnolo. È stato proprio a Supervivientes, la versione ispanica dell’Isola dei Famosi, che l’ex tronista ha conosciuto Violeta.

Tra i due è scoppiato l’amore, portandoli, tornati in Honduras, ad andare a convivere a Madrid e ad allargare la famiglia. L’1 agosto, infatti, è venuta alla luce Gala, la primogenita di Fabio e la Mangrigan.

Riguardo al parto, sui social c’è chi le ha chiesto come siano attualmente i rapporti intimi con Fabio. Violeta non si è tirata indietro nel rispondere, confessando che: “Non sono la persona migliore per parlare di s***o” po”.

Proseguendo nella sua risposta, l’influencer ha aggiunto: “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non fate come me! Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”.