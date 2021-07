Paganini: “Juve pronta a chiudere per Locatelli, Dortmund per Demiral. A centrocampo occhio a Kroos”

Importanti aggiornamenti sono giunti nelle ultime ore riguardo il mercato della Juventus. I bianconeri continuano a trattare per Locatelli e a breve potrebbero chiudere, in difesa Demiral verso l’addio, mentre per la mediana oltre a Pjanic è spuntata l’ipotesi Kroos.

A riportare le indiscrezioni è il noto giornalista Rai Paolo Paganini tramite il proprio profilo Twitter. Ecco quanto si legge:

“La Juventus sta per chiudere tra oggi e domani la telenovela Locatelli, con Demiral ceduto al B.Dortmund. Per arrivare a un altro centrocampista (oltre a Pjanic c’è anche Kroos) devono partire almeno due giocatori con ingaggi pesanti”.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il principale indiziato a lasciare Torino per alleggerire il monte ingaggi è Aaron Ramsey, che per Allegri non rientra nel nuovo progetto bianconero.

Oltre al gallese si valuteranno proposte anche per Arthur, ma cedere il brasiliano dopo l’operazione non sarà di certo semplice.