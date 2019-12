Parma, l’agente di Kulusevski: “Dejan può partire già a gennaio, c’è anche il Napoli su di lui”

Quest’oggi Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, ha parlato della situazione del suo assistito si microfoni di Radio Punto Nuova. Il calciatore svedese classe 2000, gioiellino del Parma, potrebbe infatti dire addio ai ducali già nell’imminente sessione invernale di calciomercato. Ecco quindi le parole di Stefano Sem.

“Napoli interessato a Kulusevski? Sicuramente, Giuntoli è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società.

Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l’occasione della vita, non tanto economica ma sportiva. Sta facendo molto bene e quando inizia un percorso vuole portarlo a termine.

Se il giocatore si dovesse spostare a gennaio, finestra di mercato in cui sarà disponibile, c’è una parte in più nel Parma da dover ricostruire. In ogni caso il ragazzo è dell’Atalanta e di certo non lo regala.

Discorsi approfonditi con la società del Napoli non ne ho fatti, ma vediamo quello che potrebbe succedere a gennaio per poterci sbilanciare. Il sogno del ragazzo è quello di giocare in una grande squadra, ma è il sogno di tutti.

Anche in Premier League lo seguono, molte squadre sono interessate a lui e noi non ci precludiamo nulla”.