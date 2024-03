Pederzoli interessa alla Roma, possibile approccio

La Roma sembrerebbe interessata fortemente al profilo di Mauro Pederzoli, attuale direttore sportivo del Parma. Sullo sfondo ci sono anche due ex giocatori giallorossi

La Roma inizia a restringere il cerchio dei papabili per sostituire Tiago Pinto come direttore sportivo giallorosso. Il portoghese ha, infatti, lasciato il suo ruolo con la fine del mercato di gennaio e attualmente il ruolo di direttore sportivo della Roma è sguarnito. Si cerca qualcuno che possa aprire un ciclo vincente, con i giallorossi che stanno sondando varie piste.

Quella più intrigante nelle ultime settimane sembra essere quella che porterebbe a Mauro Pederzoli, attuale direttore sportivo del Parma. Il dirigente crociato lavora da tempo nell’ambito calcistico, ha 62 anni, e avrebbe la predisposizione continua a trovare nuovi talenti. Difatti, è stato per anni osservatore per alcuni grandi club, come Liverpool e Milan oltre ad aver avuto avventure anche in Sud America.

La storia con il Parma

È al Parma dal 2019, prima come osservatore ora come direttore sportivo, e ha portato risultati incredibili alla squadra crociata. Non solo tanti talenti portati in rosa, con una squadra presa quando era nelle serie minori italiane, ma anche tanta voglia di fare.

Tra i talenti portati a Parma da Pederzoli ci sono Martin Turk, Dennis Man, Valentin Mihaila, Adrian Bernabe e tanti altri poi finiti nel settore giovanile. Roba non da poco, considerando che il Parma in questa stagione sta provando a centrare la promozione diretta e, con molta probabilità, ci riuscirà anche grazie ai suoi giovani talenti. Pedrezola, però, potrebbe salutare a fine anno per finire alla Roma.