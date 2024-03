Anna Tatangelo, aria di crisi tra lei e Mattia Narducci? Gli indizi social

Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci ci sia aria di crisi. Sono diversi gli indizi che hanno portato i fan del gossip a una possibile rottura tra i due. A parlarne è stato Amedeo Venza, riportando una IG Story della Tatangelo che farebbe pensare che la storia sia giunta al capolinea.

CRISI TRA I DUE? – Dopo circa un anno dall’inizio della loro storia d’amore, sembrerebbe che tra la cantante e il fidanzato ci sia aria di crisi. A far preoccupare i fan della chiacchierata coppia sono stati alcuni indizi emersi sui social negli ultimi mesi. A parlarne, inoltre, è stato anche Venza.

Il noto esperto di gossip, attraverso le sue IG Stories, ha voluto pubblicare uno scatto condiviso proprio dalla Tatangelo. La donna, infatti, ha condiviso una storia di Instagram che sembrerebbe riferirsi a un nuovo inizio per lei: “Si riparte sempre da se stessi”.

Davanti a quest’ultimo gesto social, sia Amedeo che gli utenti del web hanno iniziato a ipotizzare una possibile crisi tra i due. Al momento, Mattia si trova in Messico, lontano dalla fidanzata. Inoltre, questi non sono giorni facili per la cantante per via del compleanno della madre, venuta a mancare nel 2022.

Ad alimentare ancora di più i recenti rumor è l’assenza di contenuti di coppia sui loro account di Instagram. L’ultima foto che li ritrae insieme, infatti, risale all’11 febbraio, in occasione di un viaggio a Londra. C’è da sottolineare che si tratta di teorie e voci di corridoio senza prove concrete, quindi è tutto da prendere con le pinze.