Pedullà sulle ultime trattative degli azzurri

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia ha commentato le ultime trattative degli azzurri.

In particolare, il Napoli in questo momento è vicino a Deulofeu e Kim Min-Jae. Per Kim Min-Jae sembrava tutto finito perché il Rennes aveva fatto un’offerta di 19 milioni ma in realtà il club azzurro, che con la vendita di Koulibaly ha incassato 40 milioni, potrebbe pagare anche tutta la clausola di 20 milioni per dare al mister Spalletti un degno sostituto. Quindi il difensore sudcoreano è in cima ai nomi della lista del Napoli e nelle prossime ore la società potrebbe spingere per lui.

Per Deulofeu, invece, per il quale sembra che Napoli ed Udinese si stiano accordando per circa 16 milioni più bonus. Pedullà, comunque, riferisce che l’attaccante spagnolo “è un promesso sposo non appena uscirà Ounas“.