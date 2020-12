Per l’attacco del Milan spunta Nzola dello Spezia

Tra gli obiettivi principali del Milan nelle prossime finestre di mercato c’è sicuramente quello di comprare un attaccante che possa svolgere la funzione di vice Ibrahimovic ma anche quella di primo attaccante quando lo svedese non potrà scendere in campo come in queste ultime partite per via del suo infortunio.n

Tra i vari profili sondati dalla dirigenza rossonera ce ne sono alcuni stranieri e altri che invece già giocano nel campionato italiano.

Questi ultimi sarrebbero più funzionali a dare a Mister Pioli un calciatore già pronto che conosce il campionato e può fare la differenza da subito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultimo nome spuntato fuori è quello di M’Bala Nzola dello Spezia. Il francese classe 1996 sta facendo molto bene nelle fila dei liguri in quest’inizio stagione e ha già messo a segno ben sei goal in otto presenze.

Difficile parlare di prezzo visto che è probabile che nelle prossime giornate l’ex calciatore del Trapani continui a mettesi in luce con altre prestazioni convincenti. Attualmente il portale TransferMarkt valuta il suo cartellino in 900 mila euro (ultimo aggiornamento, però, di metà agosto quando ancora non aveva fatto vedere le sue qualità).

Visti i prezzi attuali di mercato, lo Spezia non chiederà meno di 8/10 milioni di euro e il Milan potrà provare ad abbassare le richieste liguri inserendo qualche contropartita giovane gradita ai bianconeri.