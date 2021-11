Pogba, che intrigo di mercato! Xavi lo boccia e la Juventus è alla porta

Paul Pogba andrà in scadenza, salvo clamorosi colpi di scena. Juventus e Real Madrid sono pronte a sferrare l’assalto per il giocatore

Il Barcellona si tira fuori dalla corsa al centrocampista francese, del Manchester United, Paul Pogba. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, noto media spagnolo, il Barcellona starebbe stringendo i tempi per portare il fuoriclasse bleu in Catalonia. Xavi però lo avrebbe già bocciato, non vedendo in lui un rinforzo utile al suo gioco e alla causa Blaugrana.

Un Barcellona che dunque, se le voci fossero vere, si ritroverrebbe virtualmente fuori dalla corsa al calciatore. Anche se vi sarebbe la grana stipendio, visti i problemi economici in cui riversa il club spagnolo. Problemi che non sembrano però colpire il Real Madrid, che ad oggi sembra la via più percorribile per un trasferimento.

La Juventus dietro le linee

Più defilata invece la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il centrocampo è uno dei ruoli con più necessità, lo testimonia la sconfitta clamorosa di ieri sera per 4-0 contro il Chelsea. In tal senso, il tecnico Livornese avrebbe già dato il suo benestare alla dirigenza all’operazione ritorno per Pogba.

I rapporti con Raiola sono buoni e il calciatore tornerebbe ben volentieri in casa bianconera. Da controllare però la questione stipendio, che ad oggi vede Pogba potenzialmente come un peso fin troppo eccessivo. Paul si è visto protagonista assoluto nelle sue annate Juventine, con quelle che ad oggi sono le migliori annate della sua carriera. Il ritorno del francese divide la tifoseria, tra persone che attendono il suo ritorno e altri che non lo vogliono. Vedremo come agirà la dirigenza bianconera.