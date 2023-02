Pogba, possibile permanenza alla Juve anche senza Europa

Paul Pogba avrebbe espresso la volontà di rimanere alla Juventus anche senza coppe europee. Il giocatore francese potrebbe però andar via

Secondo Eurosport Paul Pogba rimarrebbe alla Juventus anche senza le coppe europee. Il calciatore francese non ha ancora debuttato in questa stagione e sembra sia possibile una rescissione consensuale del suo contratto. Secondo i colleghi, che hanno riportato le parole di Tuttosport, potrebbe aprirsi però uno scenario differente. Il calciatore avrebbe difatti espresso la volontà di rimanere a Torino anche nella prossima stagione.

Pogba resta?

Ecco cosa hanno detto i colleghi di Eurosport: “Tuttosport non ha dubbi: Paul Pogba vuole rimanere alla Juventus a prescindere da come si concluderà la stagione. Tradotto: anche se i bianconeri non dovessero diputare le coppe europee il prossimo anno, il 29enne centrocampista francese avrebbe già preso la decisione di continuare la sua seconda esperienza a Torino per ripagare la fiducia dell’ambiente, che non smette di credere in lui nonostante i tanti problemi fisici che in questa stagione gli hanno finora impedito di scendere in campo. “Solo un’eventuale retrocessione forzata in Serie B – scrive Tuttosport – cambierebbe le prospettive nell’interesse, in quel caso, di tutte le parti”.

La nostra opinione. La voglia di Pogba di tornare a giocare e di ripagare la fiducia concessagli dalla Juventus la passata estate è comprensibile. Detto questo, è necessario anche fare qualche conto: il francese ha un ingaggio di oltre 10 milioni lordi all’anno ed è impensabile che – qualora la situazione in casa bianconera dovesse precipitare per le note vicende extra-campo – possa rimanere anche il prossimo anno”.