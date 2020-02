Premi Oscar 2020, tutti i vincitori

Si è svolta questa notte presso il Dolby Theatre di Los Angeles l’attesa cerimonia di premiazione per la 92esima edizione degli Oscar 2020, il più importante riconoscimento per il mondo dell’industria cinematografica. Un’edizione che passerà alla storia per l’assegnazione del premio come miglior film alla pellicola sudcoreana Parasite di Bong Joon-ho, che ha ottenuto ben quattro premi tra cui anche quello per la miglior regia. La vittoria di Parasite rappresenta la prima volta in cui il premio per il miglior film viene assegnato a una pellicola non in lingua inglese (sebbene nel 2012 abbia vinto The Artist, che era però un film muto).

Tre riconoscimenti a 1917 e due a testa a Le Mans 66, Joker e C’era una volta a… Hollywood. I quattro premi per la recitazione (attore e attrice, protagonista e non protagonista) sono andati rispettivamente Joaquin Phoenix per Joker, Renée Zellweger per Judy, Brad Pitt per C’era una volta…a Hollywood e Laura Dern per Storia di un matrimonio. Anche questa edizione non ha avuto un presentatore: diversi artisti, attori e attrici si sono esibiti alternandosi sul palco.

Di seguito, i vincitori della 92esima edizione degli Oscar:

Miglior film: Parasite

Miglior regista: Bong Joon Ho (Parasite)

Miglior attore: Joaquin Phoenix (Joker)

Migliora attrice: Renée Zellweger (Judy)

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt (C’era una volta a…Hollywood)

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior sceneggiatura originale: Parasite

Miglior sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit

Migliori costumi: Piccole donne

Miglior suono: 1917

Miglior montaggio audio: Le Mans 66 – La Grande sfida

Miglior colonna sonora: Joker

Miglior cortometraggio animato: Hair Love

Miglior cortometraggio: The Neighbor’s Window

Miglior documentario: American Factory

Miglior cortometraggio documentario: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior film internazionale: Parasite

Miglior scenografia: C’era una volta a Hollywood