Rabiot e Mckennie restano, forse anche Rovella

Con l’infortunio di Pogba sembrano fermarsi tante trattative, con il solo Arthur possibile partente. Rabiot e Mckennie potrebbero essere confermati

Preoccupano le condizioni di Paul Pogba. Il francese potrebbe rimanere fuori più del previsto, visto anche che potrebbe finire anche per saltare il mondiale in Qatar. Il giocatore potrebbe averne almeno fino al 2023, ma starebbe valutando la via più veloce con la società bianconera.

Il suo naturale sostituto potrebbe essere già in rosa, con Adrien Rabiot che sembra poter adesso rimanere in bianconero. La Juventus starebbe fermando anche la cessione di Mckennie, con Allegri che vorrebbe continuare ad averlo. Discorso a parte per Rovella, su cui si dovranno fare le dovute valutazioni.

Chi va via?

Al momento, l’unico partente sembra essere Arthur. Il brasiliano ha già un’offerta del Valencia, che la Juventus avrebbe già rifiutato. I bianconeri punterebbero fortemente a trattenere Fagioli, con Rovella che dopo la buona partita contro il Barcellona potrebbe finire confermato.

Massimiliano Allegri lo sta monitorando giorno per giorno e nonostante un principio di accordo con la Salernitana per il prestito potrebbe rimanere. Il centrocampista sembra stia stupendo il tecnico livornese, tanto che potrebbe rimanere per essere uno dei registi della squadra. Fagioli, invece, è in continuo testing da mezz’ala, dove sta facendo benissimo. La Juventus vuole rinnovare il suo contratto e ci sono tutti i presupposti per la sua permanenza. In caso in cui dovesse partire, la Cremonese lo vorrebbe riavere tra le proprie fila per centrare insieme la salvezza e la permanenza in Serie A.