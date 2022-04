Ramsey, risoluzione di contratto ormai sicura

La Juventus si ritroverà a riavere in rosa Aaron Ramsey la prossima estate, che però finirà per rescindere il contratto

Impossibile sapere dove giocherà Aaron Ramsey nella prossima stagione. È sicuro che il calciatore finirà ai margini della rosa bianconera, con valutazioni di rescissione in corso.

La risoluzione del contratto non appare poi così lontana come idea, con il gallese che non rientra nei piani della dirigenza piemontese. Il calciatore resta uno dei rimpianti più grossi per la Juventus, visto anche l’esoso stipendio e fin troppe partite steccate.

Neppure in Scozia c’è spazio per lui

I Rangers di Glasgow non hanno minimamente l’intenzione di riscattarlo. Costa troppo per quello che offre. Attualmente, il gallese non offre nulla. La sua striscia di presenze in infermeria si è allungata in Scozia, divenendo un grosso problema anche lì.

Ramsey appare, al momento, come un grosso problema per ogni squadra che potrebbe scegliere di acquistarlo. Quando è in campo non offre più prestazioni altisonanti, anzi sono neutre o orribili, mentre il resto del tempo lo passa da rotto.

Si fatica a trovare una partita, fuori dalla nazionale, in cui il calciatore gallese partecipi. Sono addirittura 13 le partite giocate dal centrocampista, in cui ha messo a segno due reti e un assist. Le due reti sono arrivate in Premiership, con l’assist arrivato nelle qualificazioni mondiali.

Un totale di 480 minuti in stagione, di cui 112 soltanto con la Juventus. Paradossalmente, sono di più i minuti con la nazionale che con il club detentore del suo cartellino. Ramsey in stagione ha, infatti, giocato 140 minuti con la nazionale. Una situazione paradossale, che evidenzia un problema di fondo. È ormai un ex giocatore?