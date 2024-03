Raspadori, lotta tra Juventus e Inter

Giacomo Raspadori potrebbe finire per essere uno dei prossimi giocatori ad allontanarsi da Napoli. Su di lui ci sono Inter e Juventus, pronte a sfidarsi a suon di milioni pur di averlo. Il calciatore, però, non si è ancora espresso

Il Napoli rischia di perdere Giacomo Raspadori la prossima estate, visto che Inter e Juventus sembrano voler tornare alla carica per lui. La situazione pessima dei partenopei, che rischiano di non qualificarsi alla prossima Champions League, rischia di portare meno introiti e indebolire anche la forza sul mercato della squadra attualmente campione d’Italia in carica.

Gli azzurri non si sono ancora sbilanciati, così come l’Inter, la Juventus e il giocatore stesso, ma sembra vi sia una concreta possibilità di addio. Fino ad eventuali smentite, dunque, si potrebbe incorrere in un addio sul mercato, anche pesante, per la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Novità importanti per il giocatore azzurro

Secondo le informazioni fornite da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe trovare posto nel club lombardo, con Simone Inzaghi suo grande estimatore. Il prezzo del suo cartellino è di 28 milioni di euro secondo Transfermarkt. Tuttavia, anche la Juventus è intenzionata a fare un tentativo per Giacomo Raspadori.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei piemontesi, è da tempo affascinato dalle qualità di un giocatore che ha dato il meglio di se con il Sassuolo ma che non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia azzurra del Napoli. Sia la Vecchia Signora che i nerazzurri sono decisi a cambiare le sorti di Raspadori, che a Napoli è sembrato emarginato.