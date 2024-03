Roma, se va via Dybala sarà assalto a Gudmundsson

Nel caso in cui Paulo Dybala dovesse salutare la capitale, la Roma punterebbe forte a prendere Albert Gudmundsson dal Genoa. Sull’esterno c’è anche la Juventus, che però starebbe meditando se trattenere Soulé

Il futuro di Paulo Dybala resta collegando a doppio filo con quello del rinnovo di contratto. Se non dovesse rinnovare il proprio contratto la Roma non eviterà la cessione, considerando anche che sarebbero forze fresche in fattore mercato a livello economico. Sia per stipendio, attualmente la Joya percepisce 3.8 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, che per prezzo di cartellino.

Su di lui pende una clausola rescissoria di circa 12 milioni di euro per l’estero, che sarebbero linfa nuova per la Roma e una grossa plusvalenza considerando che il giocatore è stato preso a zero da svincolato. Nel caso in cui dovesse andare via Paulo Dybala, però, la Roma ha già in mente il sostituto.

Porte scorrevoli in ottica mercato

Entra ed esci per la prossima sessione estiva di calciomercato giallorossa. Romelu Lukaku saluterà e andrà, probabilmente, in Arabia Saudita e Paulo Dybala… potrebbe seguire lo stesso destino. Nonostante le tante voci estere, l’Arabia Saudita potrebbe ingolosirlo per via delle grosse possibilità economiche.

La Joya verrebbe, a quel punto, sostituita con un assalto repentino su Albert Gudmundsson. Il talento islandese, reduce da una tripletta nelle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio, è valutato tra i 25 e i 30 milioni dal Genoa, che sfrutterebbe l’aumento della concorrenza per potenzialmente iniziare un’asta a rialzo per il giocatore islandese. La Roma, a quel punto, sarebbe poi tagliato fuori.