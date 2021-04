Record reddito di cittadinanza a Napoli, i dati dell’Inps

Come ben sappiamo la Campania detiene il record di percettori di reddito e pensione di cittadinanza in Italia. Questo implica naturalmente che la somma dovuta alla regione, nel mese di marzo, è più che discreta. In particolare per quanto riguarda la città di Napoli, secondo i dati raccolti dell’Inps.

LA SOMMA – Parliamo di ben 102,2 milioni di euro solo nel capoluogo campano, a fronte dei 109,7 milioni nell’intero Nord Italia. Il tutto per un importo medio, sempre secondo l’Inps, di 550 euro ad ogni beneficiario.

Le famiglie accreditate sono 157.000, sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza. 459.000 persone totali.

SUD E CENTRO SUD – Se è vero che il record di nuclei familiari con Rdc lo detiene la Campania (il 22% delle prestazioni erogate per la precisione), anche il resto del Sud e centro Sud non è da meno.

Segue infatti la Sicilia con il 20%, il Lazio con il 10% ed infine la Puglia con il 9%.