Gonzalo Higuain: l’icona calcistica che ha affascinato e diviso Napoli

Nel panorama del calcio mondiale, pochi nomi evocano la passione e l’emozione come Gonzalo Higuain. L’argentino, con il suo talento innato e la sua determinazione, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei tifosi, in particolare durante la sua straordinaria parentesi al Napoli.

La stagione 2015/2016 è stata il culmine della carriera di Higuain in maglia azzurra. In quell’anno, ha infranto ogni record, segnando 36 gol in Serie A e diventando il miglior marcatore di tutti i tempi in un’unica stagione del campionato italiano. La sua precisione chirurgica e il suo istinto da goleador hanno incantato gli appassionati di calcio in tutto il mondo, mentre il San Paolo echeggiava del suo nome ad ogni rete.

Tuttavia, il destino del calcio è imprevedibile e il trasferimento di Higuain alla Juventus ha diviso i tifosi napoletani. Quello che era stato un idillio tra il giocatore e la città si è trasformato in una ferita aperta. Se da un lato la sua decisione di abbracciare la Vecchia Signora era comprensibile dal punto di vista professionale, dall’altro ha suscitato amarezza e rancore tra i sostenitori del Napoli.

Dopo il ritiro dal calcio nel 2022, Gonzalo Higuain ha scelto una vita lontana dai riflettori del mondo del pallone. Il suo distacco è stato netto: ha lasciato l’MLS e l’Inter Miami, dedicandosi a passioni diverse e personali. Amante del tennis, trascorre il suo tempo libero sul campo da gioco, lontano dagli stadi affollati e dalle luci accecanti dei media.

Ma cosa fa ora Higuain, l’uomo che un tempo dominava i campi da calcio con la sua grinta e il suo talento? Al di là delle righe di un tabellone, il calciatore argentino si dedica alla sua famiglia e al benessere del suo corpo, avvalendosi del supporto di un nutrizionista. A differenza di molti ex calciatori, non cerca la fama o l’attenzione sui social media, né ha intenzione di diventare un opinionista televisivo.

Il tempo dirà se questo distacco dal mondo del calcio sarà permanente o temporaneo. Per ora, Gonzalo Higuain sembra trovare la sua felicità lontano dai clamori del calcio professionistico. Resta comunque nel cuore dei tifosi, non solo per i suoi gol memorabili, ma anche per la sua umiltà e la sua dedizione al gioco che ha reso il calcio un’arte.