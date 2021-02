Reddito di cittadinanza inferiore a febbraio, l’importo potrebbe cambiare

Brutte notizie per i beneficiari del reddito di cittadinanza, l’importo infatti potrebbe essere inferiore a quanto ricevuto precedentemente. Solo in alcuni casi però, che specificheremo qui di seguito.

NUOVO ISEE, NUOVI REQUISITI – La ricarica precedente, ovvero quella di gennaio, è avvenuta senza ingombri. Il giorno 27 del mese, come da prassi. Eppure sembra che a febbraio le cose potrebbero cambiare. Intanto la data dovrebbe essere anticipata al 26, il che rappresenta un’ottima novità (se non altro per questo mese). Tuttavia il problema consiste nell’ammontare della somma.

Ridotta a quanto pare secondo un parametro ben preciso. Si tratta dell’Isee, o meglio della sua nuova versione e delle tempistiche entro cui andava consegnato. La data limite era il 31 gennaio, pena lo stop al beneficio. Inoltre, trattandosi di un nuovo documento, sono cambiate alcune specifiche. Infatti se nell’Isee 2021 i requisiti sono diversi rispetto alla versione del 2020, allora la somma inizialmente prevista potrebbe cambiare.

Se ipoteticamente una persona vive da sola avrà fino a 780 euro al mese. Mentre invece, se è membro di una famiglia, composta da 2 adulti e un figlio/a maggiorenne o 2 minorenni, allora l’importo sarà di 1330 euro. Questo secondo gli esempi forniti dal Governo.

CONTRASTARE LA POVERTÀ – Ricordiamo che il reddito di cittadinanza, al di là se inferiore o meno, nasce come incentivo per contrastare la povertà. Povertà accentuata in gran parte dal COVID-19 e dalle misure preventive per contenerlo. Un sostegno economico mirato ad aiutare finanziariamente componenti del nucleo famigliare con età pari o superiore a 67 anni. Ma anche di età inferiore, se impossibilitato da una grave condizione di disabilità.