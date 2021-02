GFVip, Elisabetta Gregoraci spara a zero su alcuni concorrenti: la risposta di Sonia Lorenzini

In questi giorni, Elisabetta Gregoraci è stata vittima di uno scherzo de Le Iene in collaborazione con la famosa pagina Trash Italiano. Nello specifico, in queste ore, il profilo della Gregoraci ha condiviso parecchi post sparando a zero su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

ELISABETTA GREGORACI COMMENTA ALCUNI CONCORRENTI DELLA CASA – “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite.. Adesso tolgo i ‘paletti’. Da oggi parlo io” ha esordito la Gregoraci su Instagram. La donna ha fatto riferimento ad un finto amico con il solo scopo di tenerseli vicino per vendergli le macchine, riferito probabilmente a Francesco Oppini. Successivamente, dal profilo di Elisabetta sono volate parole forti nei confronti di Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini: “Dio li fa e poi li accoppia”.

Inoltre, la donna ha avuto da ridire anche su Enock Barwuah: “Smetti di scrivermi, altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”. Non sono mancate poi le frecciatine al suo amico speciale, Pierpaolo Pretelli. “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pierpa” ha scritto la Gregoraci pubblicando una foto di lei con dietro il mare.

I fan, convinti fosse stata hackerata da qualcuno, non hanno creduto a queste parole, tuttavia, dal suo profilo è stato pubblicato un altro post con le seguenti parole: “Vi leggo e vedo che dite tutti che mi abbiano hackerata. Nel 2021 se uno dice quello che pensa dev’essere per forza hackerato?”. Ovviamente, è stato tutto uno scherzo architettato da Le Iene, ma Sonia Lorenzini ha risposto a questa finta provocazione.

SONIA LORENZINI RISPONDE A ELISABETTA GREGORACI – “Mi auguro che sia una scherzo di cattivo gusto, perchè non ne trovo il senso e il motivo. Anche Giacomo è incaz*ato nero. Sono andata a vedere le storie e a quanto pare non è uno scherzo” ha spiegato Sonia Lorenzini su Instagram. Tuttavia, lo scherzo è stato anche confermato da Amedeo Venza, pertanto, la situazione è salva per ora. Per vedere i post, cliccate qui.