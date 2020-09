Riapertura sale slot machine in Italia: boom di ricerche in 5 regioni italiane

Il 2020 sarà ricordato come l’anno nero del gioco mondiale. Il blocco è stato totale e lo si sa bene in Italia, dove il lockdown è cominciato a fine febbraio e per oltre due mesi è andato avanti inesorabilmente. Anzi, nel caso del gioco, il lockdown è cominciato molto prima e senza preavviso, quando con l’istituzione della prima zona rosa si è decisa la chiusura dei luoghi del gioco fisico tra l’area di Milano e l’Emilia-Romagna.

Sale scommesse, sale bingo, sale da gioco hanno chiuso i battenti. Saracinesche abbassate per far fronte all’emergenza, con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nel frattempo, aveva deciso la sospensione dei concorsi a lotteria. Il tutto pur di evitare possibili assembramenti. Per questo ed altri motivi il gioco fisico ne è poi uscito con le ossa rotte.

Il Dpcm dell’11 giugno, però, ha previsto che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo fossero consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Alla fine, dopo mesi di rimbalzi, la palla è finita nelle mani dei governatori delle Regioni, a cui è stato dato il diritto/dovere di provvedere e disciplinare la riapertura dei locali di intrattenimento e di riattivazione dei vari prodotti e servizi nei pubblici esercizi, decidendo autonomamente come muoversi. In pratica le regioni si assumono così la responsabilità di far riaprire le sale con propri provvedimenti legislativi e non.

Lo studio condotto dagli analisti di Slotsgratisonline

Uno studio recente, realizzato da Slots Gratis Online, ha evidenziato come la parola chiave “riapertura sale slot”, sui motori di ricerca come Google Trends, ha ricevuto parecchio interesse a cavallo tra aprile e maggio.

Registrando peraltro una impennata tra metà e fine maggio, quando cioè le notizie sulle riaperture si susseguivano con insistenza. Tra gli argomenti correlati, ovviamente, grande preminenza alla parola chiave “Slot machine”, ma altre keyword come “Videolottery” e “scommesse sportive” hanno subito una impennata