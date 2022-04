Ritorno Luperto a Napoli, l’agente: “Ha un certo equilibrio mentale, può fare il grande salto”

L’agente del giocatore di Sebastiano Luperto, Diego Nappi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in cui ha parlato del suo assistito di un possibile ritorno in Campania nella prossima stagione.

“Al Napoli ha sempre avuto un problema: davanti a sé aveva uno tra i giocatori più forti al mondo, ovvero Koulibaly“.

“L’Empoli ora pensa a chiudere al meglio la stagione che comunque resta positiva. Le sirene di mercato non so se distraggono, ma se non hai un certo equilibrio mentale, non puoi fare il salto in una grande squadra“.

Dopo le ottime prestazioni da titolare con la maglia dell’Empoli, quindi, Sebastiano Luperto potrebbe fare ritorno a Napoli.

L’agente del difensore ha infine dichiarato: “Marcare Osimhen? Luperto non è certo spaventato, lui è un freddo, anzi lo stuzzica giocare contro la sua squadra e i suoi compagni“.