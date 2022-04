Napoli, futuro Spalletti non più certo: ADL pensa anche ad un ritorno di Maurizio Sarri?

In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto per placare le polemiche che si erano scatenate dopo la sconfitta contro l’Empoli negli ultimi minuti di gioco e che hanno costretto i tifosi a dire addio al sogno scudetto.

La posizione del mister Luciano Spalletti non è più solida come qualche settimana fa e, nonostante le conferme, non è detto che resti ancora in azzurro.

Molti sono i nomi circolati in questi giorni, da Gasperini e Italiano, passando per un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri.

L’allenatore della Lazio, infatti, è sempre rimasto un pupillo dei tifosi e del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale lo aveva chiamato per sostituire Carlo Ancelotti nel corso della stagione. Sarri, però, declinò l’offerta.

Il nome di Maurizio Sarri continua a rimbombare nella testa del presidente, il quale potrebbe fare un’ulteriore follia e riprendere per la prima volta un allenatore. Tutto, però, dipenderà dalla volontà della Lazio e dal futuro di Luciano Spalletti.