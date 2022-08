Roma a lavoro per strappare Diallo al Paris Saint Germain

I giallorossi potrebbero inserirsi per Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Sul giocatore forte anche l’interesse del Milan

Abdou Diallo si inserisce alla lista di nomi in comune tra Milan e Roma. Il difensore del Paris Saint Germain, infatti, è voluto da entrambe le società che si starebbero sfidando per poterlo acquistare.

La Roma sembrerebbe agguerrita più che mai, specialmente dopo l’operazione Wijnaldum proprio dai parigini. Paolo Maldini vorrebbe chiudere la trattativa il prima possibile e portare il difensore a Milano, ma l’inserimento della Roma complica le cose. I giallorossi, infatti, si sarebbero fatti avanti durante i colloqui per il centrocampista olandese.

Si accende la trattativa

Non solo su Japhet Tanganga, dunque, le due squadre si sfidano anche per Abdou Diallo. Il francese classe ’96 di origini senegalesi è reduce da stagioni non propriamente esaltanti con i francesi. Era arrivato dal Borussia Dortmund per circa 32 milioni di euro nel 2019 e con tante aspettative, purtroppo deluse ad oggi.

Il calciatore è in cerca di rivalsa e il Paris Saint Germain lo avrebbe offerto sia alla Roma, sia al Milan e sopratutto anche all’Inter nel corso delle trattative per Milan Skriniar. La trattaiva si può chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto e ci sarebbe la possibilità che i rossoneri abbiano la fumata bianca nel fine settimana.

Da limare ancora qualche dettaglio, come il pagamento dello stipendio del calciatore. Il francese, infatti, percepisce circa 3.5 milioni di euro netti all’anno e il Milan vorrebbe che parte dell’ingaggio fosse preso in carico dai campioni di Francia. I parigini hanno aperto a questa possibilità, ma bisogna ancora capire se sia tutto fattibile.