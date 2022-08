Frattesi, voglia di big. Juventus e Milan osservano

Davide Frattesi vorrebbe lasciare il Sassuolo già in questa sessione di mercato. Sul giocatore ci sono Juventus e Milan

Si è raffreddata parecchio la pista che porterebbe Davide Frattesi a vestire la maglia della Roma. I giallorossi sembrano aver virato su ben altri obiettivi e per altri reparti, tralasciando la trattativa per il calciatore neroverde.

Il giocatore, però, avrebbe voglia di mettersi in gioco in una big del nostro campionato e già da questa sessione di mercato. Juventus e Milan continuano a monitorare la situazione, con i bianconeri che sembrerebbero essere in vantaggio per prendere il calciatore dal Sassuolo.

La Serie A può risultare decisiva

Nella prima giornata della stagione di Serie A 2022-2023 la Juventus incontrerà il Sassuolo in campo e sarà l’occasione giusta per parlare di situazioni extra-campo. Infatti, neroverdi e bianconeri potrebbero parlare di Davide Frattesi piazzando le basi per un trasferimento.

Il calciatore potrebbe sposare il progetto bianconero, anche se il Milan potrebbe fare la voce grossa per via dell’infortunio di Sandro Tonali. La Juventus, però, ha una corsia preferenziale per via della fede calcistica del giocatore. Infatti, Davide Frattesi avrebbe una simpatia per i colori bianconeri anche per via del nonno che era tifoso proprio della Juventus.

La Juventus farà quasi sicuramente un colpo a centrocampo, anche in virtù dell’infortunio di Paul Pogba e del possibile addio di Adrien Rabiot. L’ex Paris Saint Germain sembra vicino al Manchester United per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Da capire ancora se la Juventus affonderà per Leandro Paredes o per Davide Frattesi, ma entrambe le trattative sono caldissime.