Roma, centrocampista cercasi: spuntano due nomi nuovi dalla Bundesliga

La sessione invernale di calciomercato in quel di Roma si appresta ad essere scoppiettante. Le disponibilità economiche non sono molte, anzi, ma José Morinho è stato chiaro con la sua dirigenza: la rosa ha bisogno di rinforzi.

Tiago Pinto ha così l’arduo compito di operare un mercato intelligente e oculato, ben compensato tra cessioni e acquisti. Sono molti ad esempio i calciatori in rosa giudicati non adatti al progetto tecnico giallorosso, ma venderli tutti non sarà semplice.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, le priorità sono due: un esterno destro che possa far rifiatare Rick Karsdrop e un centrocampista centrale a completare un reparto che fin qui è sembrato essere in palesi difficoltà.

I nomi circa l’esterno destro sono rimasti invariati: obiettivi di mercato della Roma sono Sergino Dest del Barcellona, Mazraoui dell’Ajax, Diogo Dalot del Manchester United, Max Aarons del Norwich e Bereszynski della Sampdoria.

Alcune novità sono state registrate invece nelle ultime ore per quanto riguarda il ruolo del mediano. Molto caldo infatti, secondo quanto emerso dai media, è il nome di Florian Grillitsch, 26enne dell’Hoffenheim in scadenza di contratto a giugno. L’alternativa è Marc Roca del Bayern Monaco, per il quale si sta lavorando all’acquisto a titolo temporaneo.