Roma, cercasi terzino: Klostermann primo obiettivo, Schick nell’affare

La Roma cerca rinforzi per le corsie di difesa e guarda in Germania. Gli aggiornamenti

La Roma è già attiva in chiave mercato in vista della prossima stagione, la priorità è l’arrivo di un terzino destro di livello in virtù del possibile addio definitivo di Alessandro Florenzi, Davide Santon e Bruno Peres.

OBIETTIVO – Il primo nome per rinforzare la corsia destra è quello di Klostermann, 23enne esterno del Lipsia nel giro della nazionale tedesca. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021 e il rinnovo al momento sembra distante. Per tale motivo la Roma è intenzionata a sfruttare la situazione.

INTRECCIO DI MERCATO – Nell’affare tra Roma e Lipsia potrebbe rientrare il cartellino di Patrik Schick, attualmente in prestito al club tedesco. Klostermann ha una valutazione di mercato che si aggira sui 35 milioni di euro, cifra simile a quella stanziata per l’attaccante: 3,5 milioni più 28.

QUESTIONE ZAPPACOSTA – L’affare Klostermann è slegato dalla conferma o meno di Davide Zappacosta, ai box da mesi per la rottura del crociato. L’esterno è in prestito secco dal Chelsea e a breve potrebbe tornare a disposizione. Qualora le prestazioni dovessero soddisfare la società nei prossimi mesi, l’ex Toro potrebbe restare nella capitale.