Roma, Dzeko non convocato per lo Spezia: i motivi della rottura con Fonseca

La Roma scenderà in campo quest’oggi alle ore 15 contro lo Spezia in campionato, ma in una gara fondamentale per il destino dei giallorossi ci sarà un assente di lusso: Edin Dzeko, non convocato ufficialmente per un problema fisico.

Dietro la decisione di Fonseca ci sono motivi ben diversi, i due sono arrivati alla rottura dopo l’eliminazione sempre con lo Spezia in Coppa Italia, quando si sarebbe verificata una dura lite che avrebbe compromesso il rapporto.

A fare chiarezza su quanto accaduto ci ha pensato La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano al termine della sfida di martedì Dzeko avrebbe rimproverato al tecnico errori sulle sostituzioni e gestionali, con Fonseca che avrebbe minacciato di togliergli la fascia da capitano.

In difesa del numero nove si è schierato Lorenzo Pellegrini, atteggiamento che non è piaciuto all’allenatore portoghese, che ha deciso di escludere il bosniaco dai convocati per la gara di oggi.

Secondo il Corriere della Sera, Dzeko, inoltre, avrebbe accusato Fonseca di scaricare troppo spesso le responsabilità sui calciatori e di non preparare al meglio le partite.