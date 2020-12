Roma, El Shaarawy obiettivo per gennaio. Da non escludere il ritorno di Nainggolan

Le sconfitte con Napoli e Atalanta hanno fatto emergere i limiti della rosa di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma dispone di una panchina troppo corta, con pochi elementi in grado di dare la scossa a gara in corso.

Per tale motivo la società sta lavorando in ottica gennaio per rinforzare ogni reparto. Il primo obiettivo è l’arrivo di un attaccante, ma si cercano anche un centrocampista e un terzino destro.

Per il reparto avanzato il primo nome è quello di Stephan El Shaarawy, ad un passo dal ritorno nella capitale nella scorsa estate. Il faraone attende la chiamata dei giallorossi, che prima dovranno convincere lo Shanghai Shenhua a cederlo in prestito con opzione per il riscatto.

Da non escludere anche il ritorno di Radja Nainggolan. Il centrocampista è legatissimo alla Roma e ai suoi tifosi, con l’Inter non sta trovando spazio e a gennaio andrà via. I giallorossi dovranno fare i conti con la concorrenza di Cagliari e Fiorentina.

Per la corsia di destra, invece, l’obiettivo è Bryan Reynolds, terzino destro del Dallas. I giallorossi sono vicini all’accordo con il club, la cifra si aggirerebbe sui 7,5 milioni di euro.