Roma, Fonseca andrà via a fine stagione. Il Lione nel futuro del tecnico?

Paulo Fonseca lascerà la Roma al termine della stagione. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, ecco quanto si legge:

“A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club.

“Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”.

Nel testo è presente anche il commento dello stesso Fonseca, che ha descritto così i due anni alla guida dei giallorossi: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Fonseca potrebbe essere sulla panchina del Lione, dove prenderebbe il posto di Garcia. Più indietro le piste che portano a Crystal Palace, Nizza e Saint-Étienne.