Roma, Fonseca cambia con l’Atalanta: ritorno al 4-1-4-1. Fuori Kolarov e Under

La sconfitta interna con il Bologna ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa Roma. La squadra di Fonseca ha mostrato problemi in mezzo al campo, dove si fatica a creare gioco e a fare filtro. Tra le cause c’è sicuramente l’assenza di Diawara e le deludenti prestazioni di Cristante, espulso nel finale con gli emiliani e out nella prossima con l’Atalanta.

CAMBIO MODULO – Proprio in virtù della sfida Champions con i bergamaschi di sabato prossimo, Paulo Fonseca è intenzionato a cambiare qualcosa per ridare stabilità alla squadra. Probabile il ritorno al 4-1-4-1, con Mancini spostato davanti alla difesa.

NUOVA LINFA – Nella retroguardia a far coppia con Smalling sarà Fazio, mentre sulle fasce Spinazzola e Bruno Peres prenderanno il posto di Kolarov e Santon. A centrocampo sulla linea dei 4 si rivedranno Pellegrini e Veretout, mentre in avanti Carles Perez prenderà il posto di Under. Ecco la probabile formazione:

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. : P. Fonseca