Roma, idea Deulofeu: l’Udinese chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro

Gerard Delofeu, ala offensiva dell’Udinese, nelle ultime ore ha parlato ai microfoni spagnoli di Panenka commentando il suo presente calcistico ma anche, e soprattutto, i suoi piani per il futuro. Ecco quanto dichiarato a tale proposito.

“L’Udinese è una grande squadra, sono felice di essere qui. Mi piace molto questo club e la mia famiglia è felice. Ma non posso negare che mi piacerebbe giocare di nuovo in una grande squadra“.

“Ho grandi aspettative e penso solo ad andare avanti. Ma so che prima o poi vorrei salire di livello, e per tale motivo devo lavorare molto. Al momento sono concentrato sull’Udinese e vedremo cosa succederà in futuro ” .

Chiarissime dunque le parole di Deloufeu, che si dice felicissimo dell’Udinese ma che non nasconde la voglia di tornare a giocare, un giorno, in una big. In tale direzione comunque le richieste per il 27enne spagnolo non mancano, anche dalla stessa Serie A.

Il fantasista dell’Udinese è finora autore di una grandissima stagione, in cui ha collezionato 7 gol e 2 assist in 21 partite. Buoni numeri, che hanno attirato l’interesse di Milan e Napoli, ma anche di Fiorentina e Roma. I giallorossi in particolare potrebbero provare l’affondo in estate. Per strappare l’ex Barcellona all’Udinese occorre una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.