Roma, idea Morata dalla Juve: si lavora al prestito con diritto di riscatto

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e per la Roma si prospetta un gennaio infuocato. José Mourinho, come più volte da lui stesso ribadito, non è contento della rosa a disposizione. Il diesse Pinto ha così l’arduo compito di accontentare il tecnico portoghese pescando nel mercato di riparazione.

La situazione economica della Roma impone un mercato intelligente e oculato, che dovrà essere ben bilanciato tra cessioni e acquisti. Quasi tutti i reparti della rosa giallorossa potrebbero subire dei cambiamenti, anche quelli che alla vigilia della stagione sembravano essere i più competitivi, quantomeno sulla carta.

Sul banco degli imputati ci è finito anche il reparto offensivo. Nonostante nomi importanti, parecchi giocatori non hanno in realtà inciso come ci si aspettava. Ecco allora che in quel di gennaio la dirigenza della Roma potrebbe provare ad acquistare un attaccante.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal media spagnolo TodoFichajes il primo nome in lista per rinforzare l’attacco è quello di Alvaro Morata. L’attaccante iberico è un profilo molto gradito sia a José Mourinho che a tutta la società.

La Juventus al tempo stesso, potrebbe liberare il proprio centravanti in caso di acquisto di Dusan Vlahovic, colpo dei sogni del club di Agnelli. L’ultima parola spetta comunque all’Atletico Madrid: il cartellino di Morata appartiene infatti al club spagnolo.

Difficilmente comunque il Cholo Simeone si opporrebbe alla cessione di Alvaro Morata, anzi. Per quanto di riguarda le modalità dell’acquisto, la Roma sta pensando ad un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato al termine della stagione in corso.