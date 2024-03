Roma, l’Inter aumenta il pressing per Smalling

Oltre a Dean Huijsen la Roma la prossima estate potrebbe perdere anche Chris Smalling. Il difensore inglese sarebbe finito nel mirino dell’Inter mesi fa, con i nerazzurri che potrebbero aumentare il pressing per lui già dalla prossima estate

L’addio di Dean Huijsen è quasi sicuro dalla Roma, considerando che è in prestito secco e che ha già dichiarato di essere pronto per tornare alla Juventus. Mentre il calciatore olandese naturalizzato spagnolo smentisce gran parte delle parole nell’intervista, affermando di essere riconoscente ai giallorossi, continua ad essere impronosticabile il futuro di un altro difensore giallorosso.

Si parla di Chris Smalling, ex Manchester United che piace a tante squadre ma con l’Inter che guida la corsa e sembra pronta ad affondare per lui già dalla prossima estate. I nerazzurri vogliono un difensore in più, con Acerbi che rischia di andar via dopo il caso Juan Jesus.

Smalling pronto a salutare Roma. Acerbi, invece…

Le ultime sulla questione Acerbi sembrano spingere l’Inter a cercare un nuovo difensore. Infatti, la situazione non sembra motivante come raccontato dalla Gazzetta dello sport: “Acerbi nei giorni scorsi ha ribadito a tutti, dirigenza nerazzurra compresa, di non aver “mai pronunciato frasi razziste”. Ai giornalisti che lo aspettavano in stazione Centrale a Milano dopo essere stato allontanato dal ritiro della Nazionale aveva detto di essere stato frainteso. E questa è la tesi che ha portato avanti pure con la Procura. Occorrerà capire che cosa avesse in mano Chinè, se fosse riuscito a scovare una prova anche parziale a conferma della versione di Juan Jesus, che su Instagram ha scritto di aver sentito il nerazzurro dirgli “vai via nero, sei solo un negro”. Acerbi con alcuni ha sostenuto di aver detto “ti faccio nero”. l procuratore ha sentito oggi anche Juan Jesus, anche lui in videoconferenza da Napoli. Il brasiliano ha parlato per circa mezzora ribadendo di essere certo di aver sentito un insulto razzista. Quindi è sceso regolarmente in campo nell’allenamento che si è tenuto in tarda mattinata a Castel Volturno. Chi lo conosce giura di aver notato una cambiamento d’umore nel difensore azzurro: se ieri i suoi occhi lasciavano trasparire un velo di tensione, oggi è apparso a tutti molto più rilassato e sorridente. Una cose è certa, il giocatore su questa vicenda – che ha voluto gestire autonomamente anche rispetto alla società – ha chiesto a tutti la massima riservatezza”.