Napoli, la cessione di Osimhen potrebbe portare nuovi campioni

Il Napoli non ha ancora ceduto Victor Osimhen, ma sta pensando a come usare i possibili soldi derivati dalla sua vendita. L’attaccante del Napoli continua ad essere nel mirino delle big europee

Victor Osimhen andrà quasi sicuramente via dal Napoli la prossima stagione e sembra vi sia la possibilità che oltre ad un grande attaccante il Napoli prenda anche altri giocatori. Infatti, potrebbero arrivare circa 130 milioni dalla cessione del nigeriano che il Napoli reinvestirebbe immediatamente sul mercato.

Circa 50 milioni andrebbero in una punta, mentre altri soldi potrebbero finire per un centrocampista di spessore internazionale. Sono vari i profili varati dal Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha in mente di prendere un giocatore di una big europea.

Goretzka, Sudakov o Ferguson?

Il primo della lista, e più suggestivo, è Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro e sembra vi sia la possibilità di addio alla Bundesliga. Il Bayern Monaco vorrebbe svecchiare il centrocampo e il classe ’95 nativo di Bochum sarebbe tra i primi partenti. Il Napoli potrebbe spuntarla offrendo 35-40 milioni, seguiranno possibili tentativi.

Il secondo è meno sconosciuto, ma nel mirino delle big europee da mesi e perfino in quello della Juventus. Si tratta di Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il giovane classe 2002 sta vivendo un’ottima stagione in Ucraina, tanto che la squadra arancionera avrebbe richieste altissime di circa 50 milioni di euro. Ultimo, ma non ultimo, Lewis Ferguson. Nome già ben conosciuto all’interno del nostro campionato e che si ritrova a vivere una maturità ormai provata.