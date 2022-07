Roma, nessuna offerta per Guedes

I giallorossi sembrano aver abbandonato la pista del portoghese. Tra Roma e Valencia non sembra esserci possibilità di un’offerta

Gonçalo Guedes sembra non sarà un calciatore della Roma. Il portoghese costa troppo per gli standard giallorossi – circa 40 milioni quelli richiesti dal Valencia – che non avrebbero neppure provato a fare un’offerta.

Nelle scorse settimane Jorge Mendes avrebbe provato a vedere se ci fosse margine di trattativa con gli spagnoli, ma senza successo. Il giocatore sembra possa partire in ogni caso, con una squadra di Premier League in pole per assicurarsi le prestazioni del talento lusitano.

Dalla Premier spingono

Un altro portoghese potrebbe raggiungere la colonia Mendes in Premier League. Infatti, la squadra interessata a Gonçalo Guedes sarebbe il Wolverhampton di un altro ex obiettivo giallorosso. Quel Joao Moutinho che José Mourinho avrebbe voluto tanto con sé, ma che ha da poco rinnovato con gli inglesi fino al 2023.

Non è il primo caso di talenti lusitani presenti nei wolves. Infatti, gli inglesi hanno ceduto proprio alla Roma, nella scorsa stagione, il portiere Rui Patricio. Attualmente in rosa hanno ben dieci giocatori portoghesi, che sono i seguenti: José Sa, Toti, Nelson Semedo, Ruben Neves, Joao Moutinho, Bruno Jordao, Pedro Neto, Chiquinho, Daniel Podence e Fabio Silva. Alcuni, tipo Bruno Jordao, potrebbero lasciare e Guedes entrerebbe senza problemi. I wolves sembrano disposti a spendere i 40 milioni richiesti dal Valencia e anche a cuor leggero, forti di una voglia di costruire una squadra affidabile per la prossima stagione. Una cosa è sicura: il giocatore non sarà giallorosso.