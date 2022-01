Roma, per giugno piace Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte

Non solo la sessione invernale di gennaio, in casa Roma si inizia già a progettare il futuro. Le ultime notizie a tale proposito infatti riguardano un forte interessamento giallorosso nei confronti di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

Classe 1992, Kostic è un esterno sinistro serbo che già in passato è stato molto vicino ad approdare in Serie A. Nello specifico, il calciatore è stato ad un passo sia dall’Inter che dalla Lazio nelle ultime sessioni di mercato, per poi però rimanere nel club tedesco.

La prossima estate invece, come accennato, Kostic potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma. Il calciatore serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ciò significa che nella prossima sessione di mercato l’Eintracht Francoforte dovrà necessariamente provare ad imbastire le trattative per il rinnovo.

Ed ecco che la Roma potrà inserirsi tra club ed entourage del giocatore, strappando il cartellino dell’esterno offensivo ad un prezzo di saldo. Il valore attuale di Kostic si attesta sui circa 20 milioni di euro, una cifra alta che però è giustificata dai numeri del calciatore: in 17 presenze in stagione, il serbo ha collezionato fino ad adesso 3 gol e 7 assist.

Quello di Kostic potrebbe essere un acquisto di grande spessore, trattandosi di un calciatore già esperto e pronto. La Roma ha fiutato l’affare, sarà il tempo a rivelare l’esito della trattativa.