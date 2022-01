Bosco “Milik va all’80 % alla Juventus. Vlahovic chiuso già da Novembre”

L’agente di mercato Christian Bosco si sbilancia su Milik e Vlahovic, parlando delle situazioni di calciomercato

Milik potrebbe divenire un calciatore della Juventus. A parlarne è Christian Bosco, agente di calciomercato che ai microfoni di “Si gonfia la rete” si sbilancia pesantemente sul calciatore Polacco del Marsiglia.

“Lo avevo detto in passato e lo ribadisco ora: Milik andrà alla Juventus” dice Bosco. Per poi aggiungere “L’ex centravanti del Napoli, all’80%, sarà un nuovo calciatore dei bianconeri. La dirigenza della Vecchia Signora dovrà convincere Massimiliano Allegri, al momento un po’ restio all’acquisto di Arek Milik. Non so se Alvaro Morata andrà via a gennaio”.

Lo “sgarro” al Napoli e Vlahovic

Bosco parla anche di Vlahovic, aggiungendo che il trasferimento alla Juventus sarebbe già fatto. “Con la Juventus è tutto fatto dallo scorso novembre. Il giocatore sarà dei bianconeri a partire dalla prossima annata calcistica”, le parole dell’agente di mercato, che lanciano un’indiscrezione che se vera sarebbe incredibile.

Al momento però sembra difficile definire cosa sia vero o falso, con il mercato bianconero che naviga nell’incertezza. Come detto, i profili varati sembrano pochi e lo stesso Arkadiusz Milik con convincerebbe Allegri.

Il calciatore, stando a quanto riportato da Bosco, avrebbe quasi la certezza di divenire un calciatore bianconero. Cosa sicuramente che non verrebbe gradita dai tifosi del Napoli, visto i trascorsi del Polacco ai Partenopei. Certo, non clamoroso come Gonzalo Higuain ma il passo verso Torino per gli ex Napoli non è mai facile. Se la Juventus dovesse affondare il colpo, potrebbe essere uno smacco per i tifosi azzurri.