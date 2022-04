Roma, piacciono Ceballos e Jovic del Real Madrid: Pinto studia il doppio colpo

La crescita della Roma di José Mourinho non può non passare per la sessione estiva di calciomercato. Per il club capitolino ci si aspetta dei mesi estivi roventi: da un lato vi è una rosa da sfoltire, con parecchi giocatori pronti a dire addio; dall’altro, di conseguenza, vi dovrebbe essere una folta schiera di acquisti.

Tra gli obiettivi di mercato della Roma, le necessità più grandi sono gli acquisti di un centrocampista centrale e di un centravanti che possa far rifiatare Tammy Abraham all’occorrenza. Ed ecco che in tale direzione va la notizia riportata nelle ultime ore dal portale spagnolo ElNacional.cat.

Secondo il quotidiano iberico, il club giallorosso sarebbe piombato su Dani Ceballos e Luka Jovic, entrambi del Real Madrid. Per quanto riguarda il primo, il centrocampista spagnolo è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico dei blancos. Inoltre il suo contratto in scadenza nel 2023 lo rende ancora più appetibile sul mercato. La sua valutazione al momento si aggira sui 15 milioni di euro.

Discorso simile può essere fatto per il secondo, che non è mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale in terra spagnola. Carlo Ancelotti difficilmente ha preso in considerazione Ceballos e Jovic nel corso della stagione, e per tale motivo un addio a fine stagione è molto probabile.

Restano però da capire le intenzioni dei due calciatori, i quali non si sono ancora sbilanciati sul proprio futuro. Nel caso la Roma venga indicata come destinazione gradita, ecco che la dirigenza giallorossa potrebbe accelerare la trattativa.