Roma, possibile innesto dal Chelsea a gennaio

La Roma potrebbe acquistare un calciatore del Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato. Un giocatore già vicino negli scorsi mesi all’Italia

La Roma ha bisogno di un difensore e neppure gli svincolati sono riusciti a risolvere questo problema. Tiago Pinto, probabilmente, interverrà sul mercato durante la sessione invernale e ci sarebbe già un giocatore sondato da parte dei giallorossi.

Il profilo in questione è quello di Trevoh Chalobah, difensore classe ’99 del Chelsea accostato negli scorsi mesi anche all’Inter. I londinesi non lo hanno fatto partire quest’estate, ma con la possibilità di vedere Gvardiol in blues aumentano quelle di vederlo partire.

Pronta la formula

Il difensore inglese potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito, con gli inglesi che hanno aperto a questa eventualità. Trevoh Chalobah, per ora, ha poca esperienza internazionale anche se tanta voglia. Al Chelsea non sta trovando tanto spazio, con appena 1 sola presenza, in cui ha però giocato tutti e 90 i minuti. Purtroppo non ha convinto più di tanto, con i londinesi che ora vorrebbero valorizzarlo ulteriormente prima di poterlo riavere in rosa.

Il calciatore ha girato in prestito tra Ipsiwich e Huddersfield, passando perfino dalla Francia al Lorient dove in 30 presenze ha fatto 2 reti e 2 assist. Come detto, in estate si è visto vicinissimo al passaggio all’Inter, che però poi si è dovuta arrendere. I nerazzurri hanno poi preso Francesco Acerbi, rischiando di concludere il mercato senza un acquisto in difesa. Cosa che i giallorossi hanno fatto e a cui ora vorrebbero rimediare in inverno.