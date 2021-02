Roma, principio di accordo per Musso. Il portiere: “L’interesse dei giallorossi mi ha motivato”

I giallorossi accelerano e l'argentino non nasconde la volontà del salto in un grande club

Nella prossima stagione tra i pali della Roma potrebbe esserci Juan Musso, 26enne portiere dell’Udinese e della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da Sportitalia, i due club in occasione della sfida di domenica avrebbero trovato un principio di accordo.

Nel frattempo a parlare del proprio futuro ci ha pensato direttamente l’estremo difensore nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Olè’:

“Le voci in estate su Roma e Inter mi hanno fatto piacere e soprattutto mi hanno motivato molto perché significa che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto e forse quell’investimento poteva essere fatto in un altro momento.

Ho sentito anche della Roma, ma tutto questo mi ha influenzato solo positivamente. Quel salto arriverà quando sarà tempo che arrivi. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo. Questo è quello a cui aspiro. Se deve succedere, arriverà al momento giusto”.

Musso, dunque, attende la chiamata di una big e al momento la Roma sarebbe in vantaggio sulla concorrenza dei nerazzurri. I contatti con l’Udinese proseguiranno nelle prossime settimane, vedremo come evolverà la trattativa.