Roma, ritorno di fiamma per Xhaka e Grillitsch: Mourinho vuole un regista già a gennaio

Il mercato della Roma in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe non essere finito qua. Secondo quanto raccontato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport infatti, José Mourinho avrebbe chiesto al direttore sportivo Tiago Pinto un ultimo colpo a centrocampo.

Più nello specifico, il tecnico portoghese vorrebbe un regista che possa guidare il gioco della Roma da qui a fine stagione. Proprio per sbloccare un acquisto in tale direzione, il club giallorosso sta provando a cedere Amadou Diawara.

Una volta concretizzatosi l’addio del centrocampista ex Napoli, il club capitolino è pronto a buttarsi sul mercato per prendere un regista già a gennaio. La pista più calda rimane probabilmente quella che porta a Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia. Le alternative sono due ritorni di fiamma, i cui nomi hanno fatto registrare un forte interesse nelle ultime ore.

Si tratta di Grillitsch e Xhaka, che potrebbero attirare nuovamente le attenzioni della Roma nel caso in cui l’arrivo di Kamara sfumi. Il primo è in scadenza di contratto e per tale motivo l’Hoffeneim potrebbe porvare a venderlo già a gennaio con lo scopo di racimolare qualcosina.

Il secondo, sogno di mercato della Roma quest’estate, ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Arsenal eppure in Inghilterra non se la sta passando molto bene. Chissà allora che questo ‘malumore’ non possa generare un divorzio anticipato in quel di Londra.