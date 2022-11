Roma, senti il ds della Cremonese “Shomurodov? Ha qualità particolari”

Il direttore sportivo della Cremonese ha parlato di Eldor Shomurodov, calciatore attualmente in forza alla Roma

Quando si passa alle dichiarazioni sappiamo già che qualcosa in pentola potrebbe esistere. Eldor Shomurodov è nel mirino di Torino e Bologna da tempo, lo sappiamo, ma ora potrebbe essere la volta buona che possa trasferirsi.

Il direttore sportivo della Cremonese ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni sul talento uzbeko, che presto potrebbe andar via dalla parte giallorossa della capitale. Il calciatore piace alla Cremonese ed è evidente, con il ds Giacchetta che si è sbilanciato.

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Cremonese

Giacchetta ha detto: “Noi vogliamo migliorare l’attacco come altri settori, abbiamo caratteristiche diverse nel reparto. Shomurodov ha delle qualità precise e particolari. L’importante è che chi venga lo faccia con lo spirito giusto e che condivida un percorso fatto di sofferenze e sacrifici, ma con la volontà di farcela. Al di là del nome del calciatore, è importante avere qualità morali, il nostro percorso sarà duro”.

Il calciatore in estate è stato vicinissimo al vestire la maglia del Bologna, con anche forti dichiarazioni provenienti dai felsinei che confermavano l’interesse. Purtroppo la Roma non ha facilitato la trattativa, chiedendo troppo per il calciatore uzbeko. Infatti voleva la cessione a titolo definitivo, secondo voci, con i rossoblù decisi solamente a tentare l’approdo del giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ora tutto potrebbe cambiare nel mese di gennaio, con una trattativa che si prepara per essere incandescente. Cremonese, Torino e Bologna tutte per un solo giocatore.