Roma, Strootman si offre, ma c’è l’incognita condizioni fisiche

La Roma cerca rinforzi nella zona centrale del campo e nelle ultime ore sta accelerando per Xhaka dell’Arsenal, ma lo svizzero potrebbe non essere l’unico colpo per José Mourinho in quella zona di campo.

In virtù del possibile addio di Diawara e Villar, la Roma preleverà un altro giocatore e nelle ultime ore sarebbe venuta fuori l’ipotesi Kevin Strootman.

Il centrocampista olandese ha avuto un buon livello di rendimento nell’esperienza al Genoa, ma tra qualche giorno tornerà al Marsiglia, club proprietario del cartellino, e cercherà una nuova sistemazione.

Strootman si sarebbe offerto ai giallorossi e sarebbe addirittura disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare nella capitale, ma al momento la società americana avrebbe altri pensieri.

Le condizioni fisiche dell’olandese rappresentano un’incognita, motivo per cui i giallorossi non sarebbero propensi ad accettare la proposta preferendo virare su profili più giovani.