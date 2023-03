Roma su Singo

I giallorossi sarebbero entrati di prepotenza nella corsa a Singo del Torino per sostituire Rick Karsdorp che sarebbe ancora in partenza

Nonostante tante dichiarazioni, sembrerebbe lontano da Roma il futuro di Rick Karsdorp. Nonostante le dichiarazioni di un mese fa, sembrerebbe poter salutare per tornare in Olanda o andare in Premier League, tanto che i giallorossi si starebbero guardando intorno.

Il club capitolino sarebbe sulle tracce di Wilfried Singo del Torino, che potrebbe essere il profilo utile per rafforzare la fascia in vista della prossima stagione. Il classe 2000 è stimatissimo da Juric, ma le big sembrano poter piombare subito su di lui.

Intanto Karsdorp un mese fa…

Continuano a riecheggiare le parole del terzino olandese di un mese fa, che ai canali social dei giallorossi disse: “Nelle ultime due settimane ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato. “Questo è il mio sesto anno qua e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister è che le persone come il FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome, la gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come ho detto prima, sono felice di essere tornato. E’ sempre bello giocare ogni tre quattro giorni un match. Primo ero abituato a farlo, non vedlo l’ora di giocare qualche partita“.