De Laurentiis: “L’avevo già preso, ma l’innominabile disse di no”

I campionati sono fermi per dar spazio alle nazionali europee di giocare le qualificazioni per Euro2026. Purtroppo in queste due prime partite la nazionale Italiana non ha brillato affatto. Anche i calciatori da cui ci si aspettava qualcosa in più non sono riusciti a darsi da fare. Uno dei giocatori che ha deluso di più è sicuramente Marco Verratti. Regista italiano dotato di una grandissima tecnica.

Il centrocampista italiano sarebbe potuto diventare una stella del Napoli di De Laurentiis. Il patron azzurro ha svelato un retroscena sul mancato acquisto di Marco Verratti. Ecco le sue parole: “Io amo i registi e avevo già preso Verratti ma l’innominabile mi disse “O lui o io”. Parliamo di un grande allenatore al quale dobbiamo tanto”.

Verratti sarebbe potuto diventare un calciatore azzurro subito dopo il suo anno in Serie B al Pescara. A fermare questa trattativa, anche in maniera dura, è stato quello che ADL chiama “l’innominabile”, ovvero il mister Walter Mazzarri. De Laurentiis non è mai riuscito a mandare giù il mancato acquisto di Verratti, che saltò sopratutto a causa di alcune idee del tecnico di San Vincenzo. Il toscano aveva consigliato al patron di lasciare il calciatore in prestito per un anno a una squadra di Serie A al fine poi di ritrovarlo pronto per l’anno successivo.

Ora Verratti gioca nel PSG da anni. E’ una bandiera del club francese e negli anni ha sempre stupito tutti grazie alla sua tecnica fine ed alle sue giocate. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e difatti il Paris non ha mai pensato di lasciarlo andar via. Chissà se nei prossimi anni il centrocampista azzurro tornerà a giocare in Italia.

Ciò di cui siamo convinti è che Verratti è uno rimpianti più grandi della storia del Napoli. Lo stesso Mazzarri starà, probabilmente, rimpiangendo le sue scelte. Attualmente però il Napoli ha un altro grande regista in rosa che sta facendo la differenza in mezzo al campo. Stiamo parlando dello slovacco Stanislav Lobotka che è stato perfino paragonato ad Andres Iniesta.