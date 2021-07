Roma, suggestione Marcelo: telefonata di Mourinho, ma la pista non è semplice

L’infortunio di Leonardo Spinazzola costringerà la Roma a dover fare a meno del terzino per circa 6 mesi. L’operazione è stata svolta stamani e il giocatore, salvo recupero lampo, resterà fuori fino alla fine del 2021.

Il general manager Tiago Pinto sta lavorando in sinergia con José Mourinho per trovare un sostituto all’altezza e nelle ultime ore è venuta fuori un’importante suggestione di mercato.

A rivelarla è il giornalista Nicolò Schira, che tramite il proprio profilo Twitter ha svelato una telefonata di Mourinho al brasiliano Marcelo. Ecco quanto si legge:

Tentativo di Josè #Mourinho per il pupillo #Marcelo, in scadenza nel 2022 con il #RealMadrid. Il rinnovo con i Blancos è in alto mare e lo Special One corteggia il terzino sinistro brasiliano per la sua #ASRoma. Primi contatti telefonici, ma pista complessa. #calciomercato

Marcelo, dunque, in caso di mancato rinnovo potrebbe lasciare il Real per una manciata di milioni, la Roma è interessata ma bisognerà valutare le pretese economiche del giocatore.