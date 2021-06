Roma, vicino anche Rui Patricio: può sbarcare per 8 milioni più bonus

Non solo Xhaka, Tiago Pinto in vista dell’inizio del ritiro il prossimo 6 luglio potrebbe consegnare a José Mourinho anche un altro colpo di mercato: stiamo parlando di Rui Patricio, 33enne portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese.

La trattativa per l’estremo difensore procede spedita, con la Roma che sta spingendo per chiudere prima dell’inizio degli Europei. La forbice con il club inglese si è ridotta e, come si legge su Forzaroma.info, i giallorossi sperano di chiudere a 8 milioni più bonus.

Rui Patricio è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e avrebbe deciso di provare una nuova esperienza dopo la lunga militanza tra i pali dello Sporting Lisbona e i 3 anni in Premier League.

La Roma ha messo sul piatto un contratto biennale, con opzione per il terzo, a circa 2 milioni di euro a stagione.

L’affare è in dirittura d’arrivo, ma per Pinto ci sarà poi un altro duro lavoro da compiere: piazzare Pau Lopez e Olsen, impresa non di quelle semplici.