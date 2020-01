Roma, Zaniolo e Fazio in gruppo, out Mkhitaryan e Spinazzola: ecco il probabile undici anti-Juve

La Roma è chiamata al riscatto dopo il brutto stop interno con il Torino al rientro dalla pausa natalizia, i giallorossi domenica sera all’Olimpico si troveranno di fronte la Juventus di Maurizio Sarri, impegno complicatissimo ma fondamentale per restare in zona Champions.

SEDUTA DI ALLENAMENTO – Gli uomini di Fonseca sono scesi in campo stamani a Trigoria per preparare la sfida. Prima parte in sala video per un focus dettagliato sull’avversario. Dopo 40 minuti la squadra è apparsa sul terreno di gioco lavorando sulla tattica e soprattutto sulle palle inattive.

INFORTUNI – Buone notizie per Fonseca da Zaniolo e Fazio, entrambi hanno lavorato in gruppo. Out per influenza Spinazzola, fermato da un problema muscolare Mkhitaryan. Ai box anche Kluivert, Pastore, Santon e Zappacosta.

PROBABILE FORMAZIONE – Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.